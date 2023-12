Amy Winehouse'un hayatı film oluyor: Vizyon tarihi açıklandı

Takip Et

Amy Winehouse'un şöhret basamaklarını tırmanışına ve albümü Back to Black'in çıkışına daha önce hiç görülmemiş bir bakış sunmayı vaat eden film, ABD'de 10 Mayıs 2024'te gösterime girecek.

2011'de hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı rolünde, HBO dizisi Industry'nin yıldızı Marisa Abela yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack O'Connell, Eddie Marsan ve Lesley Manville gibi isimler de bulunuyor.

Independent'ın aktardığına göre, Grinin Elli Tonu filminin (Fifty Shades of Grey) yönetmeni Sam Taylor-Johnson, 2009 yapımı John Lennon biyografisi Kayıp Çocuk'ta (Nowhere Boy) birlikte çalıştığı senarist Matt Greenhalgh'la Back to Black için yeniden bir araya geldi.

27 yaşında hayatını kaybetmişti

Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarla halkın gözü önünde savaş veren Winehouse, 23 Temmuz 2011'de alkol zehirlenmesi nedeniyle henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

5 Grammy ödüllü sanatçının hayatını anlatan Back to Black, 12 Nisan'da Britanya ve Polonya'da, 18 Nisan'da Almanya ve Hollanda'da, 24 Nisan'da Fransa'da ve 25 Nisan'da Yeni Zelanda'da gösterime girecek.

Filmin Türkiye'deki gösterim tarihi henüz açıklanmadı.