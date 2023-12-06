BluTV dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi bir araya geldi

BluTV’nin beklenen orijinal yapımı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin, ikinci sezonu için Madam Niça'da özel bir gece düzenlendi. Dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut ve Güven Kıraç'ın katıldığı galaya yapım ekibi ve sinema yazarları da katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada Premium, e-ticaret müşterisinin beklentilerine uygun olarak Hepsiburada'nın geliştirdiği bir sadakat programı. Türkiye'nin e-ticaret alanındaki ilk üyelik bazlı sadakat programı ve bu program kapsamında BluTV sunduğumuz avantajların en önemlilerinden biri. Şimdi de 2 milyon Hepsiburada Premiumlu müşterimiz BluTV üyeliği hediyemizle 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni izleyecekler. Yılın heyecanla beklenen bu yapımına katkıda bulunmuş olmak bizim için ayrıca mutluluk verici. Herkese şimdiden keyifli seyirler dilerim" ifadelerini kullandı.

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz da BluTV olarak ilk sezonu büyük başarılara imza atmış Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezonunu aboneleriyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti. Oflaz, "Behzat Ç. yıllardır herkesin hafızasına kazınmış bir karakter. BluTV ile Behzat'ın aynı yolda yürümesinden çok mutluyuz. Bu özel gecemizde Hepsiburada Premium ile yine güzel bir iş birliği içerisinde olduğumuz için kendilerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.