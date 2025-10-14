Canlandıranlar 20 Ekim'de başlıyor: 28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj
13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, 20-26 Ekim'de İstanbul’da 5 farklı mekânda 28 ülkeden 63 kısa ve 5 uzun metraj film, tematik seçkiler, atölyeler ve masterclass’larla izleyiciyle buluşacak.
METİN MERCAN
Türkiye’nin animasyon alanındaki en köklü festivali Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, bu yıl 13. kez 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festival, animasyon sanatının farklı yönlerini keşfetmek isteyen izleyicilerle kısa ve uzun metraj filmleri, atölyeleri, panelleri ve ustalık sınıflarını buluşturacak.
Gösterimler, İstanbul’un önde gelen kültür ve sanat mekanlarında yapılacak: Institut français (Taksim), Beyoğlu Sineması (ana salon ve küçük Pera salonu), Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox (Beyoğlu), Müze Gazhane (Kadıköy) ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (Beyoğlu).
28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj
Festivalde 28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj animasyon ve 9 tematik seçki izleyiciyle buluşacak.
Yarışma filmleri “Yeşeren Distopyalar”, “Varız, Buradayız”, “Yaşasın Orman!”, “Stop Motion: Adım Adım Hareket”, “Ufkun Ötesinde”, “Uzun Kısalar”, “Dünya Festivallerinden Kısalar” ve “Türkiye’den Kısalar” başlıkları altında gösterilecek.
Gazzeli çocukların animasyonları izleyiciyle buluşacak
Onur Konuğu: Florence Miailhe
Bu yıl festivalin onur konuğu, Fransız animatör Florence Miailhe. Boya ve kum animasyonu ile tanınan Miailhe’nin 1991-2024 yılları arasında yapılmış 13 kısa filmden oluşan seçkisi festivalde gösterilecek.
Ayrıca sanatçı, kendisine ilham veren kısa filmlerden oluşan “İlham Kürü” programını sunacak. 25 Ekim’de Institut français’te düzenlenecek Master Class’ta deneyimlerini paylaşacak.
Miailhe’nin 2021 yapımı uzun metraj filmi “La Traversée” de festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Quay Kardeşler’in yeni filmi ilk kez gösterilecek
Festivalin uzun metraj programında, animasyon tarihinin klasiklerinden René Laloux’un Les Maîtres du Temps (Time Masters) filmi gösterilecek. Quay Kardeşler’in Sanatorium Under the Sign of the Hourglass filmi ise Türkiye prömiyerini yapacak.
Atölyeler ve etkinlikler
Festival boyunca animasyon yapımı, pop-up kart tasarımı, oyun kartı üretimi, animasyon senaryo yazımı ve beden bilinci gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek. Sanatçılar Tomàs Weiss, Eda Çağıl Çağlarırmak, Ferhat Akbaba, Gizem Eke, K. Deniz Polat ve Gülçin Çaktuğ Kurt gibi isimler deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
20 Ekim 2025 – Pazartesi
-
15:00 – Söyleşi: Xavier Kawa: Topor ile Zamanın Efendileri Filminin Yapım Hikayesi
Mekan: Institut Français (Online)
-
16:00 – Kısa Film Seçkisi: Yarışma Dışı Seçki (69 dk)
Mekan: Institut Français
-
18:00 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısa Filmler (39 dk)
Mekan: Institut Français
-
19:30 – Açılış
Mekan: Institut Français
-
20:30 – Uzun Metraj Film: Zamanımızın Efendileri (Yönetmen: René Laloux) (78 dk)
Mekan: Institut Français
21 Ekim 2025 – Salı
-
13:00 – Kısa Film Seçkisi: Uzun Kısalar (59 dk)
Mekan: Institut Français
-
14:45 – Kısa Film Seçkisi: Yeşeren Distopyalar! (73 dk)
Mekan: Institut Français
-
15:00 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
15:00 – Söyleşi: Saygı Kuşağı: Cemal ve Meral Erez
Mekan: MSGSÜ - İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
-
16:45 – Kısa Film Seçkisi: Yaşasın Orman (70 dk)
Mekan: Institut Français
-
17:00 – Kısa Film Seçkisi: Varız, Buradayız! (68 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
18:30 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)
Mekan: Institut Français
-
19:00 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
20:30 – Uzun Metraj Film: Cıvıltıların Sırrı (Yönetmen: Antoine Lanciaux) (77 dk)
Mekan: Institut Français
-
20:30 – Uzun Metraj Film: Kum Saati İşareti Altında Sanatoryum (Yönetmen: Quay Kardeşler) (75 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
22 Ekim 2025 – Çarşamba
-
12:00-13:30 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (1. Bölüm)
Mekan: Institut Français
-
14:00-15:30 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (2. Bölüm)
Mekan: Institut Français
-
14:30 – Kısa Film Seçkisi: Varız, Buradayız! (68 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
15:45 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 1 (56 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
16:00-18:00 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (3. Bölüm)
Mekan: Institut Français
-
16:30 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
17:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 1 (43 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
18:30 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)
Mekan: Institut Français
-
19:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 2 (48 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
20:30 – Uzun Metraj Film: Kum Saati İşareti Altında Sanatoryum (Yönetmen: Quay Kardeşler) (75 dk)
Mekan: Institut Français
-
20:30 – Uzun Metraj Film: En Değerli Hediye (Yönetmen: Michel Hazanavicius) (71 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
Animatör ve görsel sanatçı Tomás Welss, deneyimiyle Canlandıranlar’da...
23 Ekim 2025 – Perşembe
-
13:15 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 1 (56 dk)
Mekan: Institut Français
-
15:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 2 (46 dk)
Mekan: Institut Français
-
15:00 – Uzun Metraj Film: Zamanımızın Efendileri (Yönetmen: René Laloux) (78 dk)
Mekan: İş Bankası RHM Black Box
-
15:00 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
16:30 – Panel: Yönetmenler Çemberi
Mekan: Institut Français
-
17:00 – Kısa Film Seçkisi: Uzun Kısalar (59 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
18:15 – Masterclass: Tomás Welss
Mekan: Institut Français
-
18:45 – Kısa Film Seçkisi: Yaşasın Orman (70 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
20:30 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
20:30 – Uzun Metraj Film: En Değerli Hediye (Yönetmen: Michel Hazanavicius) (71 dk)
Mekan: Institut Français
24 Ekim 2025 – Cuma
-
13:00 – Atölye: Gülçin Çaktuğ Kurt: Canlandırma İçin Senaryo Yazımı
Mekan: Müze Gazhane
-
14:00 – Kısa Film Seçkisi: Gazze Çocuk Seçkisi (45 dk)
Mekan: Institut Français
-
15:00 – Atölye: Kısmet Deniz Polat: Çizerler için "Beden Bilinci ve Yaratıcılık"
Mekan: Müze Gazhane
-
15:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 2 (46 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
15:45 – Söyleşi: Esra Güzel, Merve Özcan: Kısa Film Dağıtım ve Festival Stratejisi
Mekan: Institut Français
-
17:15 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
17:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 1 (43 dk)
Mekan: Institut Français
-
19:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 2 (46 dk)
Mekan: Institut Français
-
19:15 – Kısa Film Seçkisi: Yarışma Dışı Seçki (69 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
20:30 – Uzun Metraj Film: Yolculuk (Yönetmen: Florence Miailhe) (84 dk)
Mekan: Institut Français
-
21:15 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
Florence Miailhe, Canlandıranlar’da deneyimlerini ustalık sınıfında paylaşacak.
25 Ekim 2025 – Cumartesi
-
14:30 – Atölye: Belalım Fanzin: Oyun Kartı Tasarımı Atölyesi
Mekan: Institut Français
-
15:00 – Uzun Metraj Film: Yolculuk (Yönetmen: Florence Miailhe) (84 dk)
Mekan: İş Bankası RHM Black Box
-
15:00 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
15:30 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)
Mekan: Institut Français
-
16:30 – Atölye: Gizem Eke: Pop-up Yapımı Atölyesi
Mekan: Institut Français
-
17:00 – Masterclass: Florence Miailhe
Mekan: Institut Français
-
17:00 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
19:00 – Ödül Töreni
Mekan: Institut Français
-
20:15 – Kısa Film Seçkisi: Ödül Kazanan Filmler Seçkisi
Mekan: Institut Français
26 Ekim 2025 – Pazar
-
13:00 – Kısa Film Seçkisi: Çocuklar İçin Kısa Film Seçkisi (45 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması
-
15:00 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
17:00 – Kısa Film Seçkisi: Yaşasın Orman (70 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
18:45 – Kısa Film Seçkisi: Varız, Buradayız! (68 dk)
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu
-
20:45 – Kısa Film Seçkisi: Festivalin En İyileri
Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu