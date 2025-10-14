Canlandıranlar 20 Ekim'de başlıyor: 28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj

METİN MERCAN

Türkiye’nin animasyon alanındaki en köklü festivali Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, bu yıl 13. kez 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festival, animasyon sanatının farklı yönlerini keşfetmek isteyen izleyicilerle kısa ve uzun metraj filmleri, atölyeleri, panelleri ve ustalık sınıflarını buluşturacak.

Gösterimler, İstanbul’un önde gelen kültür ve sanat mekanlarında yapılacak: Institut français (Taksim), Beyoğlu Sineması (ana salon ve küçük Pera salonu), Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox (Beyoğlu), Müze Gazhane (Kadıköy) ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (Beyoğlu).

28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj

Festivalde 28 ülkeden 63 kısa film, 5 uzun metraj animasyon ve 9 tematik seçki izleyiciyle buluşacak.

Yarışma filmleri “Yeşeren Distopyalar”, “Varız, Buradayız”, “Yaşasın Orman!”, “Stop Motion: Adım Adım Hareket”, “Ufkun Ötesinde”, “Uzun Kısalar”, “Dünya Festivallerinden Kısalar” ve “Türkiye’den Kısalar” başlıkları altında gösterilecek.

Gazzeli çocukların animasyonları izleyiciyle buluşacak

Festivalde, Filistin’deki Gazzeli çocukların kısa animasyonlarından oluşan 45 dakikalık özel bir seçki izleyiciyle buluşacak. Projeyi yürüten animasyoncu Haneen Koraz, çocukların hayal gücü ve dayanıklılığıyla şekillenen bu filmlerin, zor yaşam koşullarında bile animasyonun bir ifade biçimi olabileceğini ve sanatın umut ile iyileştirici gücünü yansıttığını vurguluyor.

Onur Konuğu: Florence Miailhe

Bu yıl festivalin onur konuğu, Fransız animatör Florence Miailhe. Boya ve kum animasyonu ile tanınan Miailhe’nin 1991-2024 yılları arasında yapılmış 13 kısa filmden oluşan seçkisi festivalde gösterilecek.

Ayrıca sanatçı, kendisine ilham veren kısa filmlerden oluşan “İlham Kürü” programını sunacak. 25 Ekim’de Institut français’te düzenlenecek Master Class’ta deneyimlerini paylaşacak.

Miailhe’nin 2021 yapımı uzun metraj filmi “La Traversée” de festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Quay Kardeşler’in yeni filmi ilk kez gösterilecek

Festivalin uzun metraj programında, animasyon tarihinin klasiklerinden René Laloux’un Les Maîtres du Temps (Time Masters) filmi gösterilecek. Quay Kardeşler’in Sanatorium Under the Sign of the Hourglass filmi ise Türkiye prömiyerini yapacak.

Atölyeler ve etkinlikler Festival boyunca animasyon yapımı, pop-up kart tasarımı, oyun kartı üretimi, animasyon senaryo yazımı ve beden bilinci gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek. Sanatçılar Tomàs Weiss, Eda Çağıl Çağlarırmak, Ferhat Akbaba, Gizem Eke, K. Deniz Polat ve Gülçin Çaktuğ Kurt gibi isimler deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Uluslararası yarışmada En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi ve En İyi Ses Tasarımı ödülleri verilecek. Ulusal yarışmada ise En İyi Türk Filmi, En İyi Senaryo, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi İlk Film ödülleri dağıtılacak. Bunun yanında SİYAD ödülü ve izleyici jürisi tarafından belirlenen İzleyici Ödülü de takdim edilecek. Bilet yerine Geçiş Kartı Tüm film gösterimleri, atölyeler, masterclass’lar ve söyleşilere katılım sağlayan Festival Geçiş Kartı satışa sunuldu.



Tam: 500 TL

Öğrenci / Emekli: 250 TL Festival programında neler var?

20 Ekim 2025 – Pazartesi

15:00 – Söyleşi: Xavier Kawa: Topor ile Zamanın Efendileri Filminin Yapım Hikayesi

Mekan: Institut Français (Online)

16:00 – Kısa Film Seçkisi: Yarışma Dışı Seçki (69 dk)

Mekan: Institut Français

18:00 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısa Filmler (39 dk)

Mekan: Institut Français

19:30 – Açılış

Mekan: Institut Français

20:30 – Uzun Metraj Film: Zamanımızın Efendileri (Yönetmen: René Laloux) (78 dk)

Mekan: Institut Français

21 Ekim 2025 – Salı

13:00 – Kısa Film Seçkisi: Uzun Kısalar (59 dk)

Mekan: Institut Français

14:45 – Kısa Film Seçkisi: Yeşeren Distopyalar! (73 dk)

Mekan: Institut Français

15:00 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

15:00 – Söyleşi: Saygı Kuşağı: Cemal ve Meral Erez

Mekan: MSGSÜ - İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

16:45 – Kısa Film Seçkisi: Yaşasın Orman (70 dk)

Mekan: Institut Français

17:00 – Kısa Film Seçkisi: Varız, Buradayız! (68 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

18:30 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)

Mekan: Institut Français

19:00 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

20:30 – Uzun Metraj Film: Cıvıltıların Sırrı (Yönetmen: Antoine Lanciaux) (77 dk)

Mekan: Institut Français

20:30 – Uzun Metraj Film: Kum Saati İşareti Altında Sanatoryum (Yönetmen: Quay Kardeşler) (75 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

22 Ekim 2025 – Çarşamba

12:00-13:30 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (1. Bölüm)

Mekan: Institut Français

14:00-15:30 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (2. Bölüm)

Mekan: Institut Français

14:30 – Kısa Film Seçkisi: Varız, Buradayız! (68 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

15:45 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 1 (56 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

16:00-18:00 – Atölye: Canlandıranlar Blok Atölye: Sesten Animasyona (3. Bölüm)

Mekan: Institut Français

16:30 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

17:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 1 (43 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

18:30 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)

Mekan: Institut Français

19:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 2 (48 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

20:30 – Uzun Metraj Film: Kum Saati İşareti Altında Sanatoryum (Yönetmen: Quay Kardeşler) (75 dk)

Mekan: Institut Français

20:30 – Uzun Metraj Film: En Değerli Hediye (Yönetmen: Michel Hazanavicius) (71 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması

23 Ekim 2025 – Perşembe

13:15 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 1 (56 dk)

Mekan: Institut Français

15:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 2 (46 dk)

Mekan: Institut Français

15:00 – Uzun Metraj Film: Zamanımızın Efendileri (Yönetmen: René Laloux) (78 dk)

Mekan: İş Bankası RHM Black Box

15:00 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

16:30 – Panel: Yönetmenler Çemberi

Mekan: Institut Français

17:00 – Kısa Film Seçkisi: Uzun Kısalar (59 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

18:15 – Masterclass: Tomás Welss

Mekan: Institut Français

18:45 – Kısa Film Seçkisi: Yaşasın Orman (70 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

20:30 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

20:30 – Uzun Metraj Film: En Değerli Hediye (Yönetmen: Michel Hazanavicius) (71 dk)

Mekan: Institut Français

24 Ekim 2025 – Cuma

13:00 – Atölye: Gülçin Çaktuğ Kurt: Canlandırma İçin Senaryo Yazımı

Mekan: Müze Gazhane

14:00 – Kısa Film Seçkisi: Gazze Çocuk Seçkisi (45 dk)

Mekan: Institut Français

15:00 – Atölye: Kısmet Deniz Polat: Çizerler için "Beden Bilinci ve Yaratıcılık"

Mekan: Müze Gazhane

15:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: Retrospektif 2 (46 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

15:45 – Söyleşi: Esra Güzel, Merve Özcan: Kısa Film Dağıtım ve Festival Stratejisi

Mekan: Institut Français

17:15 – Kısa Film Seçkisi: Ufkun Ötesinde (67 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

17:30 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 1 (43 dk)

Mekan: Institut Français

19:00 – Kısa Film Seçkisi: Florence Miailhe: İlham Kürü 2 (46 dk)

Mekan: Institut Français

19:15 – Kısa Film Seçkisi: Yarışma Dışı Seçki (69 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

20:30 – Uzun Metraj Film: Yolculuk (Yönetmen: Florence Miailhe) (84 dk)

Mekan: Institut Français

21:15 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

25 Ekim 2025 – Cumartesi

14:30 – Atölye: Belalım Fanzin: Oyun Kartı Tasarımı Atölyesi

Mekan: Institut Français

15:00 – Uzun Metraj Film: Yolculuk (Yönetmen: Florence Miailhe) (84 dk)

Mekan: İş Bankası RHM Black Box

15:00 – Kısa Film Seçkisi: Stop Motion: Adım Adım Hareket (65 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

15:30 – Kısa Film Seçkisi: Türkiye'den Kısalar (39 dk)

Mekan: Institut Français

16:30 – Atölye: Gizem Eke: Pop-up Yapımı Atölyesi

Mekan: Institut Français

17:00 – Masterclass: Florence Miailhe

Mekan: Institut Français

17:00 – Kısa Film Seçkisi: Dünya Festivallerinden Kısalar (74 dk)

Mekan: İBB Beyoğlu Sineması - Pera Salonu

19:00 – Ödül Töreni

Mekan: Institut Français

20:15 – Kısa Film Seçkisi: Ödül Kazanan Filmler Seçkisi

Mekan: Institut Français

26 Ekim 2025 – Pazar