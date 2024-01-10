Cem Yılmaz sahnelere dönüyor, biletler bugün satışta
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından CMXXIV adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.
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Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açılacak.