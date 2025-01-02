Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi. Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde rahatsızlanmıştı

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Ameliyat olmuştu

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ferdi Tayfur Kimdir ?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.

Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur.

Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.