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Ferdi Tayfur’un yeğeninden açıklama geldi! Cenaze töreni ne zaman?

Sanatçı Ferdi Tayfur'u ölümünün ardından yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı cenaze programıyla ilgili açıklama yaparak "En kısa zamanda, defin bilgileri için gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

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Ferdi Tayfur’un yeğeninden açıklama geldi! Cenaze töreni ne zaman?
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Marmaris’teki evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, ilçedeki bir hastaneye kaldırılmış ardından Antalya’ya sevk edilmişti. 17 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Tayfur, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur’un yeğeninden Şirin Gözalıcı'ndan açıklama

Tayfur’un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Canımız, ailemizin çınarı, babamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. En kısa zamanda, defin bilgileri için gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945’te Adana’da doğdu. Müzik kariyerine 1968’de başlayan sanatçı, “Çeşme”, “Huzurum Kalmadı”, “Bana Gerçekleri Söyle” gibi unutulmaz eserlere imza attı. 50’den fazla albüm ve 30’dan fazla filmle Türk müziği ve sinemasına büyük katkılarda bulundu. 1982’de Ferdifon Plakçılık’ı kuran Tayfur, 9 defa Altın Plak ödülü kazandı.

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