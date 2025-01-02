  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü
Takip Et

Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Ferdi Tayfur'un ölümüyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. " dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı"

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik" diyen Bahçeli, "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı" ifadelerini kullandı.

"Emmioğlu şimdi yetim kaldı"

Tayfur'a rahmet dileyen Bahçeli, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...Gündem

 

Ferdi Tayfur'un son sözleri ortaya çıktı! Hasta yatağında seslenmiştiFerdi Tayfur'un son sözleri ortaya çıktı! Hasta yatağında seslenmiştiKültür-Sanat

 

Ferdi Tayfur'un ölümü Tarkan, Demet Akalın, Nilüfer, Hülya Koçyiğit'i yasa boğdu! İşte o mesajlar..."İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesajKültür - Sanat

 

Ferdi Tayfur’un yeğeninden açıklama geldi! Cenaze töreni ne zaman?Ferdi Tayfur’un yeğeninden açıklama geldi! Cenaze töreni ne zaman?Magazin

 

Ferdi Tayfur neden öldü? Hastalığı neydi? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü? Ferdi Tayfur'un son hali?Ferdi Tayfur neden öldü? Hastalığı neydi? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü? Ferdi Tayfur'un son hali?Magazin

 

Ferdi Tayfur hayatını kaybettiFerdi Tayfur hayatını kaybettiKültür-Sanat

 

Gündem
Mansur Yavaş'tan SGK borçlarına ilişkin açıklama: Gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar
Mansur Yavaş'tan SGK borçlarına ilişkin açıklama
Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...
Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı
İYİ Parti Genişletilmiş GİK toplantısında, DEM Parti İmralı heyetinin temasları ele alındı
İYİ Parti Genişletilmiş GİK toplantısında, DEM Parti İmralı heyetinin temasları ele alındı
Hakan Fidan: Suriye'de çoğunluk veya azınlık kim varsa, Türkiye bunların da hamisidir
Hakan Fidan: Suriye'de çoğunluk veya azınlık kim varsa, Türkiye bunların da hamisidir
İnceleme başlatılmıştı! TİHEK'ten Uşak Belediyesi'ne ayrımcılık cezası
İnceleme başlatılmıştı! TİHEK'ten Uşak Belediyesi'ne ayrımcılık cezası
PKK silah bırakacak mı? AK Partili Hüseyin Yayman o tarihi işaret etti
PKK silah bırakacak mı? AK Partili Yayman o tarihi işaret etti