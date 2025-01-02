Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı"

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik" diyen Bahçeli, "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı" ifadelerini kullandı.

"Emmioğlu şimdi yetim kaldı"

Tayfur'a rahmet dileyen Bahçeli, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.