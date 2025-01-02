Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...

METİN MERCAN

Sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

"Fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı"

Tayfur'un ölümüyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı." dedi.

"Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum"

"Emmioğlu şimdi yetim kaldı" diyen Bahçeli "Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 2, 2025

Arabesk müziğe sevgisiyle bilinen Bahçeli, aynı zamanda Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla zaman zaman video paylaşarak siyasi mesajlar veriyordu.

Bahçeli, Tayfur için bizzat yetkililere telefon etmişti

Tayfur'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, Bahçeli yetkili isimleri bizzat arayarak "yapılması gereken ne varsa yapılsın" talimatı vermişti.

Bahçeli, Ferdi Tayfur için talimat vermişti

Bahçeli'nin 'himayesinde', Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacağı açıklanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre, Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'li Sarıçam Belediyesi'nin çalışmalarına başladığı proje 5 Ocak 2025'te tamamlanacak.

İşte Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur hayranlığı...

Tayfur'un şarkısıyla mesaj vermişti

MHP'nin sosyal medya hesabından 24 Nisan 2024'te Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yalnız başına yürüyüş yaptığı bir video paylaşılmıştı. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye bu şarkıyla mesaj verdiği yorumları yapılmıştı.

İlk istek şarkısı Ferdi Tayfur'dan olmuştu

Bahçeli yayın hayatına başlayan Radyo Efebey'den ilk istek parçası Ferdi Tayfur olmuştu.

Sanatçıdan, Tayfur şarkısı istemişti

Bahçeli, 2014 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Çelebi Mehmet Parkı'ndaki çay bahçesindeki sanatçı Bahattin Atak'ın söylediği" Söğüt'ün Erenleri adlı türküyü dinledikten sonra sanatçıdan Ferdi Tayfur'un 'Merak etme sen' adlı şarkısını söylemesini istemişti.

2003 yılındaki 14. Erciyes Zafer Kurultayı'nda Ferdi Tayfur şarkı söylerken Bahçeli'nin alkışladığı anlar kameralara yansımıştı.