Ferdi Tayfur neden öldü? Hastalığı neydi? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü? Ferdi Tayfur'un son hali?

Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da Medical Park Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

FERDİ TAYFUR NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz haftalarda Ferdi Tayfur, yaşadığı Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etmişti.

FERDİ TAYFUR'UN HASTALIĞI NEYDİ?

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulmuştu.

Hastanede tedavi altına alınan sanatçı, kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı geçirmişti.

Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ?

Tayfur, birkaç gün önce doktoru ile sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın izniyle. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim," diyerek doktorlarına ve kendisini iyileştirenlere teşekkür etmişti.

FERDİ TAYFUR KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bir süredir tedavi gören Ferdi Tayfur 79 yaşında öldü.

Ferdi Tayfur Kimdir ?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.

Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur.

Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.