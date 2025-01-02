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Ferdi Tayfur'un son sözleri ortaya çıktı! Hasta yatağında seslenmişti

Arabesk müziğinin usta sesi Ferdi Tayfur'un ani ölümü Türkiye'yi sarstı. Tayfur'un hasta yatağında söylediği son sözleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'un son sözleri ortaya çıktı! Hasta yatağında seslenmişti
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüden arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık’ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık’ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya’ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

Ferdi Tayfur, 19 Aralık’ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun ’nasılsınız’ sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah’ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim” ifadelerini kullanmıştı.

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