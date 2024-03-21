Margot Robbie'den yeni proje: The Sims filmi geliyor

Promising Young Woman, Maid ve I, Tonya gibi projelerin yapımcılığını üstlenen Margo Robbie, yapımcı olarak bugüne kadarki en büyük başarısına ise Barbie ile imza attı.

Robbie'nin hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynadığı Barbie, 1.44 milyar dolarlık gişesiyle tüm zamanların en kârlı filmlerinden birine dönüştü.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, ünlü oyuncu şimdi de The Sims filmini hayata geçirecek.

Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap Entertainment, tüm zamanların en popüler oyun serileri arasında yer alan The Sims'in film uyarlaması için hazırlıklara başladı. LuckyChap Entertainment, Sims filmini yönetmesi için Kate Herron ile anlaştı.

Margot Robbie'nin Sims filminde rol alıp almayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.