Matthew Perry'nin vefatı sonrası Friends ekibinden ilk açıklama

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti.

ABD basını, Perry'nin Los Angeles'taki dairesinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Matthew Perry'nin vefatı sonrası Friends dizisi ekibinden ortak bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.