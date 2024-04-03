Muhammed Ali'nin şortları açık artırmaya çıkıyor

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1975'te bir müsabakada giydiği şort açık artırmada satışa çıkıyor. Boksörün Joe Frazier ile yaptığı müsabakada giydiği şortun 6 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

"Thrilla in Manila" adıyla anılan maç, boks tarihinin en unutulmaz ve en acımasız müsabakalarından biri olarak biliniyor.

1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen maç, 14 round sürmüş ve Frazier'in köşesinden durdurma çağrısı gelmesi üzerine maç sona etmişti.

Sotheby's müzayede evi tarafından satışa çıkan şort, New York'ta satılacak.