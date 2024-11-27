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Müze bahçesinden çalınan Roma mezar steli Ankara’da yakalandı

Isparta Yalvaç Müzesi’nin bahçesinden 2017’de çalınan Roma dönemine ait mezar steli Ankara’da yakalandı

Haber Merkezi
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Müze bahçesinden çalınan Roma mezar steli Ankara’da yakalandı
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2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan ve yaklaşık bin 600 yıllık olan mezar steli Ankara’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Geç Roma dönemine ait, yaklaşık bin 600 yıllık olan ve üzerinde Grekçe Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio (Hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta ili Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.

Müze bahçesinden çalındı

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine girerek sergilenmeye başlanan eser, 2017 yılında sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası ortasında bulunan ve demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi’ndeydi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sitesinde Kaybolan Kültür Varlıkları Listesinde bulunan tarihi eser Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile envantere kazandırıldı.

Operasyonla yakalandı

Operasyonların sonucunda ise yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 1’i ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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