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Ünlü ressam Charles Goldie'nin 'Maori' tablosu rekor fiyata satıldı!

Maori’nin ileri gelenlerinin portreleriyle tanınan dünyaca ünlü ressam Goldie'nin Maori liderini resmettiği tablo rekor fiyata satıldı. Yüzündeki "moko" dövmesi ile boynundaki geleneksel kolye ucu "hei-tiki" ile resmedilen Maori lideri tablosu, 2,2 milyon dolardan alıcı buldu. Portrenin, Goldie'nin en yüksek fiyattan alıcı bulan eseri olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Ünlü ressam Charles Goldie'nin 'Maori' tablosu rekor fiyata satıldı!
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Yeni Zelandalı ressam Charles Frederick Goldie'nin "Thoughts of a Tohunga (Bir Bilgenin Düşünceleri)" adlı tablosu, çıkartıldığı açık artırmada 2,2 milyon dolara satıldı.

Ressamın en yüksek fiyattan alıcı bulan eseri oldu

Yeni Zelanda'da bulunan Uluslararası Sanat Merkezinden yapılan açıklamada, ünlü Maori ruhani lider Wharekauri Tahuna'nın portresinin, Goldie'nin en yüksek fiyattan alıcı bulan eseri olduğu belirtildi.

Açıklamada, sanat camiasınca başyapıt olarak kabul edilen tablonun, çıkartıldığı müzayedede 2,2 milyon dolara satıldığı, ülke sanat tarihine, bir müzayedede en yüksek fiyattan alıcı bulan eser olarak geçtiği kaydedildi.

"Thoughts of a Tohunga" tablosuna rekor fiyat

Yeni Zelandalı ünlü ressam Goldie'nin, Maori toplumunun yaşlılarını ve kültürel figürlerini belgeleyen çalışmaları, ülkenin sanatsal mirasında önemli yer tutuyor. Ressamın 1938'de tamamladığı yağlı boya tablosu "Thoughts of a Tohunga" da bu çalışmalardan biri.

Yerli halkın sembolüydü

Eserde tasvir edilen Maori kabilelerinden Ngati Manawa'nın ruhani lideri Wharekauri Tahuna, yerli halkın kültürünün korunmasında önemli bir sembol olarak biliniyor.

Tahuna'nın, yüzündeki "moko" (geleneksel Maori dövmesi) ile boynundaki geleneksel kolye ucu "hei-tiki" ile resmedildiği tablo, sanat eleştirmenlerince Goldie'nin en başarılı eseri ve Maori portre sanatının zirvesi olarak değerlendiriliyor.

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