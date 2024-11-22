Monet tablosuna 65.5 milyon dolar! 2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor

Sotheby’s Müzayede Evi'nde Claude Monet’nin 'Nilüferler' serisinden bir tablo 1914-17 yılları arasında resmedildiği tahmin edilen tabloyu 65.5 milyon dolara yaklaşık 2.26 milyar TL’ye alıcı buldu.

Monet’nin 'Nilüferler' tablosunu satın alan kişinin ismi saklı tutuluyor.

'Nilüferler' 17 dakikada satıldı

Eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması bekleniyordu ancak açık artırma​ sırasında üç kişinin art arda verdiği tekliflerle fiyat yükseldi. 17 dakika süren oturumda, telefon üzerinden teklifte bulunan bir alıcı 65.5 milyon dolar ile kapanışı yaptı.

2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor

Avusturya’da yapılan çalışmada Monet’in 'Nilüferler' serisinin 2 dakika gibi kısa süre görmenin insanların ruh sağlığına iyi geldiği sonucuna varılmıştı.