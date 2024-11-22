  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Monet tablosuna 65.5 milyon dolar! 2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor
Takip Et

Monet tablosuna 65.5 milyon dolar! 2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor

New York’ta Sotheby’s Müzayede Evi'nde Claude Monet’nin 'Nilüferler' serisinden bir tablo tablo 65.5 milyon dolara yaklaşık 2.26 milyar TL’ye alıcı buldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Monet tablosuna 65.5 milyon dolar! 2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor
Takip Et

Sotheby’s Müzayede Evi'nde Claude Monet’nin 'Nilüferler' serisinden bir tablo 1914-17 yılları arasında resmedildiği tahmin edilen tabloyu 65.5 milyon dolara yaklaşık 2.26 milyar TL’ye alıcı buldu.

Monet’nin 'Nilüferler' tablosunu satın alan kişinin ismi saklı tutuluyor.

'Nilüferler' 17 dakikada satıldı

Eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması bekleniyordu ancak açık artırma​ sırasında üç kişinin art arda verdiği tekliflerle fiyat yükseldi. 17 dakika süren oturumda, telefon üzerinden teklifte bulunan bir alıcı 65.5 milyon dolar ile kapanışı yaptı.

2 dakika bakmak bile ruh sağlığına iyi geliyor

Avusturya’da yapılan çalışmada Monet’in 'Nilüferler' serisinin 2 dakika gibi kısa süre görmenin insanların ruh sağlığına iyi geldiği sonucuna varılmıştı.

Mica Ertegün’ün Magritte’i 121 milyon dolarla rekor kırdıMica Ertegün’ün Magritte’i 121 milyon dolarla rekor kırdıKültür-Sanat
Osman Hamdi Bey’in tablosu 571 bin 500 euroya satıldı! Yeni sahibi Türkiye’denOsman Hamdi Bey’in tablosu 571 bin 500 euroya satıldı! Yeni sahibi Türkiye’denEkonomi
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldıDuvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldıDünya
Eski Ahit'ten 'On Emir' tableti 2 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor! Kaldırım taşı olarak kullanılmıştıEski Ahit'ten 'On Emir' tableti 2 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor! Kaldırım taşı olarak kullanılmıştıDünya

 

Kültür-Sanat
Mica Ertegün’ün Magritte’i 121 milyon dolarla rekor kırdı
Mica Ertegün’ün Magritte’i 121 milyon dolarla rekor kırdı
Hamburg izlenimleri
Hamburg izlenimleri
Çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti
Çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı
Altın Portakal Film Festivali'nin 2025 programı belli oldu
Altın Portakal Film Festivali'nin 2025 programı belli oldu
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti
Genç şarkıcıdan acı haber: Epilepsi krizi geçirdi, kurtarılamadı