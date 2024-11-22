Mica Ertegün’ün Magritte’i 121 milyon dolarla rekor kırdı

Atlantic Records’ın kurucularından Ahmet Ertegün’ün geçen yıl vefat eden eşi Mica Ertegün’ün özel koleksiyonu New York’ta Christie’s Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıktı.

René Magritte’in tablosu Christie’s'e ışık saçtı

Belçikalı gerçeküstücü ressam René Magritte’in ışık imparatorluğu serisinden bir tablo 121 milyon 160 bin dolara yani yaklaşık 4 milyar 186 milyon TL’ye satıldı.

Müzayede satışından elde edilecek gelirlerin çoğunluğu hayırseverlik girişimleri için kullanılacak.

Ünlü ressamın serideki en iyi tablosu

Magritte, kariyeri boyunca 17 benzersiz resimde gün ışığında yıkanan gece manzaralarını keşfetti. Ertegun'un 1954 tarihli koleksiyonu, sanatçının teknik ustalığını ve tanıdık olanı ürkütücü kılma eğilimini yansıtıyor. Magritte'in serideki en iyi eseri olarak kabul ediliyor ve gizemli sokak sahnesine ilk kez bir su kütlesini dahil ettiği zamanı gösteriyor.

Koleksiyonun geri kalanı aralık ayında satışa çıkıyor

Mica Ertegün’ün ardında bıraktığı koleksiyonun New York’ta Christie’s Müzayede Evi’nde 19-20 Kasım’da gerçekleştirilen iki günlük satışından 189 milyon dolarlık gelir elde edildi. Christie’s Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen 20./21. Yüzyıl Sanat Haftası Müzayedesi kapsamında satışa çıkan koleksiyonun geri kalanı 4-17 Aralık’ta New York ve Paris’ten iki müzayedeyle satılacak.