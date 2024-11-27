Sahibinden Banksy eseriyle satılık bina açık artırmaya çıkıyor

Banksy'nin en sevilen eserlerinden biri, eserin yapıldığı Bristol binasında açık artırmayla satışa sunuluyor. Well Hung Lover adlı eserde, aldatılan adamın onu aradığı, pencere kenarında asılı duran bir adamın görüntüsü ve yanında duran bir kadın yer alıyor.

Bina Banksy eseriyle birlikte satılacak

Banksy 2006 yılında bir kliniğinin duvarına eseri yaptı. Emlakçı Hollis Morgan, binayı ve binanın üzerindeki Banksy eserini gelecek yıl yapılacak bir açık artırmada satışa çıkarıyor.

Bina, şehirdeki Park Caddesi'nin hemen dışında, Bristol Katedrali ve Bristol Üniversitesi'ne yakın, beş katlı, II. derece tarihi eser olarak listelenen bir Gürcü mülkü olarak tanımlanıyor. Bodrum katında gece kulübü işletiliyor. Ancak emlakçı, binanın öğrenci dairelerine veya apartmanlara dönüştürülme potansiyeli olduğunu belirtiyor.

“Sokak sanatıyla ilgili belediyenin bir politikası yok”

Emlakçı, Bristol belediye meclisinin sokak sanatıyla ilgili resmi bir politikası olmadığını belrterek şöyle diyor:

"Sokak sanatının kalıcı bir sanat eseri olarak değil, genellikle, yasadışı olarak ve binanın sahibinin izni olmadan yaratılan bir protesto biçimi olarak yaratıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir görüntünün bir sanat eseri olarak ömrü, eserin nasıl yıprandığına veya daha sonra nasıl boyandığına veya kaldırıldığına bağlı olarak zamanla evrimleşecek ve değişecektir."

Emlakçı, "Buna göre, alıcının kira sözleşmesinde, görüntünün binadan kaldırılamayacağını garanti eden kısıtlayıcı bir sözleşmeyi kabul etmesi gerekecektir; ancak, satıcı, alıcıdan sanat eserini koruma veya binada görünür ve yerinde kaldığı sürece sigortalama konusunda olumlu bir yükümlülük talep etmeyecektir."