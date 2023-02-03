Netflix, 'Sıcak Kafa'yı iptal etti

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan konuşma yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan 'abuklama' salgınını konu alan dizi Netflix'te büyük ilgi çekmişti.

Netflix'teki birçok diziyi aratmayan sıradışı konusuyla izleyenlerin beğenisini kazanan dizide Şevket Çoruh, Haluk Bilginer, Gonca Vuslateri gibi bir çok ünlü isim rol almıştı.

Dizide ailesi salgına yakalanan ve onları kurtarma mücadelesi veren Anton karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık haberini verdi.



Çoruh, canlandırdığı Anton karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2.sezonun olmayacağını açıkladı.

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.