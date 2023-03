Oscar ödülleri, ilklere sahne oldu

2023 Oscar Ödül Töreni bu yıl, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu yılki Oscar, adayların profili ve törenin işleyişi bakımından ilklere sahne oldu.

Kırmızı halının kaldırılması en çok konuşulan konulardan oldu

Tören alanında 1961'den bu yana uygulanan, ünlülerin kırmızı halı üzerinde yürüme geleneğinin kaldırılıp, yerine bej renkli halıların konulması, en çok konuşulan değişiklikler arasında yer aldı.

Dünya basınında yer alan haberlerde bu değişikliğin, geçen yılki törende oyuncu Will Smith'in sunuculardan Chris Rock ile canlı yayında kavga etmesi anını unutturmak için yapıldığı öne sürüldü.

Diğer haberlerde ise renk değişikliğinin, törenin tasarımcıları Lisa Love ve Raul Avila'nın kararından ibaret olduğuna işaret edildi.

1935'ten bu yana ilk Asya kökenli oyuncu adayı

Bir diğer ilk ise geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası ismin aday gösterilmesiydi.

"Everything Everywhere All At Once" (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, 1935'ten bu yana aynı dalda aday gösterilen ilk Asya kökenli oyuncu olurken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

ABD dışından aday gösterilen sinemacılar da Oscar'ın ilkerinden oldu

20 oyuncu adayından 11'i uluslararası isimlerden oluşurken İrlandalı adaylar Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan, Brendan Gleeson ve Paul Mescal fark yarattı.