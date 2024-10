Pink Floyd ile Sony arasında, son yılların en büyük anlaşması! 400 milyon dolarlık satış!

İlk olarak Financial Times tarafından duyurulan ve Variety tarafından da teyit edilen anlaşma, grubun "Dark Side of the Moon," "The Wall," "Wish You Were Here," "Animals" ve "Piper at the Gates of Dawn" gibi klasik albümleri göz önüne alındığında, son yılların en büyük ve en değerli anlaşmalarından biri.

Anlaşma, kaydedilmiş müzik haklarını kapsasa da şarkı yazarlığını kapsamıyor. İsim ve benzerlik ise ticari, tiyatro ve benzeri hakları içeriyor.

Anlaşmanın, Pink Floyd'un başta Roger Waters ve David Gilmour olmak üzere grup üyeleri arasında on yıllardır süren çekişmeye rağmen yapıldığı belirtildi.

Gilmour kısa bir süre önce Rolling Stone'a yaptığı açıklamada satışla finansal nedenlerden ziyade "karar verme sürecinden ve grubun devam etmesini sağlayan tartışmalardan kurtulmak" için ilgilendiğini söyledi. Gilmour sözlerine şöyle devam etti: "Bununla finansal açıdan ilgilenmiyorum. Sadece uzunca bir süredir içinde bulunduğu iftiradan kurtulmak açısından ilgileniyorum."

"İftira" sözüyle Gilmour'un Waters'ın antisemit olduğunu iddia etmesiyle doruğa çıkan Waters'la aralarındaki gerginliğe atıfta bulunuyor.

Waters geçen yıl Almanya'nın başkentinde verdiği bir konserde giydiği Nazi tarzı üniforma nedeniyle Berlin polisi tarafından soruşturmaya çağrılmıştı. Waters, antisemitizm suçlamaları nedeniyle şehrin etkinliği iptal etmeye çalışmasının ardından Frankfurt'ta konser vermesine izin veren yasal bir mücadeleyi kazandı.

Waters bu suçlamaları reddetti.

İki yıl önce Variety, Pink Floyd'un kayıtlı müziklerini 500 milyon dolara kadar satmak istediğini bildirdi. Görünüşe göre potansiyel alıcılar, Waters'ın Rolling Stone'a verdiği ve İsrail hakkında kışkırtıcı yorumlar yaptığı ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin "kışkırtılmamış" olduğunu belirttiği tartışmalı 2022 röportajından sonra ertelendi.

Pink Floyd'un arka kataloğunu satma haberi, Sony'nin bu yılın başlarında Queen'in kataloğunu 1 milyar Euro'dan fazla bir fiyata satın almasının ve Bruce Springsteen ve Bob Dylan'ın katalogları için daha fazla harcama yapmasının ardından geldi.