Plak satışlarında bir ilk
Plak satışları, 35 yıl sonra ilk kez CD satışlarını geride bıraktı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde plak satışları 1987 yılından bu yana ilk kez CD satışlarını geçti.
BBC’de yer alan habere göre, 2022 yılında 41 milyondan fazla plak satılırken, CD satışları 33 milyonda kaldı. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) yayınladığı rapora göre, 2022'de kayıtlı müzik geliri %6 arttı.
Raporda, fiziksel müzik formatlarının gelirinin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığı ortaya koyuldu. 2020'de COVID-19 nedeniyle durgunlaşan sektörde, 2021'de "dikkate değer bir canlanma" gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde plaklardan elde edilen gelir %17 artarken, CD'lerden elde edilen gelir %18 düştü.