Rocky serisinin yıldızı Carl Weathers'ın ölüm nedeni açıklandı

Rocky serisindeki Apollo Creed rolüyle sevilen Carl Weathers'ın ölüm nedeni açıklandı. Weathers, bir hafta önce uykusunda hayatını kaybetmişti.

Weathers, The Blast tarafından elde edilen ölüm belgesine göre aterosklerotik kardiyovasküler hastalık sonucu hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Weathers, yıllarca kalp rahatsızlığıyla mücadele ettikten sonra 2 Şubat günü gece yarısından sonra California'daki evinde yaşamını yitirmişti. Weathers'ın cenazesi yakıldı.

Weathers'ın ailesi yaptığı açıklamada "Carl olağanüstü bir hayat yaşamış istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında ve nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadelerini kullandı.

1948'de New Orleans'ta doğan Weathers'ın Hollywood kariyeri 50 yılı aşkın bir süreye yayıldı.

Rocky serisindeki efsaneleşen Apollo Creed rolünün yanı sıra "Predator", "Happy Gilmore" ve "The Mandalorian" filmlerinde unutulmaz roller üstlendi.