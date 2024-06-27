Şarkıcı Hadise oyunculuğa adım atıyor: Alacağı ücret ve partneri belli oldu

İki bekar kadının eğlenceli ve sürükleyici maceralarını anlatan dizi ‘Esas Oğlan’ın detayları belli olmaya başladı.

GAİN’de ekrana gelecek ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturacağı dizi 8 bölümden oluşacak. Senaryosunu ise Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk kaleme alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şarkıcı Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan’da başrolü paylaşacak. Hadise merakla beklenen komedi türündeki yapımda Ceren’i, Seda Bakan ise Selma karakterini üstlenecek. Dizinin çekimleri Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak.

Partneti netleşti

Dizide Hadise’nin partneri Mert’e yakışıklı ve genç oyuncu İlhan Şen hayat verecek. Dizinin çekimleri 16 Ağustos gibi son bulacak.

10 milyon TL alacak

Öte yandan Hadise’nin dizi için alacağı ücret de ortaya çıktı. Ünü şarkıcının 8 bölümlük diziden 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Hadise’nin teklifi kabul etmesindeki en önemli etkenin yakın arkadaşı Seda Bakan’ın dizide yer alması olarak konuşuluyor. Bakan’ın Hadise’yi motive edip cesaretlendirdiği öne sürülüyor.