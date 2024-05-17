Shōgun izleyicilerine müjde: İki sezon daha devam edecek

Gazete Duvar'ın haberine göre James Clavell’in çok satan romanından uyarlanan dizi 'Shōgun', ikinci ve üçüncü sezon onayını birlikte aldı. İlk sezonu 10 bölümden oluşan ve Disney+’ta yayınlanmasıyla birlikte 9 milyonluk izlenme sayısına ulaşan yapımın yeni sezonlarının yazımına bu yaz başlanacak.

‘Shōgun’, 1600 yılında, yüzyıla şekil veren bir iç savaşın başlangıcında Japonya’da geçiyor. Hiroyuki Sanada’nın yapımcılığını üstlendiği dizide, Vekiller Konseyi’ndeki düşmanları ona karşı birleşirken, hayatı için savaşan Lord Yoshiii Toranaga’nın hikayesi anlatılıyor.

Dizide John Blackthorne’u canlandıran Cosmo Jarvis’in yanı sıra Japonya’nın ünlü oyuncularından Hiroyuki Sanada başrolde yer alıyor.

Dizinin konusu şöyle:

Gizemli bir Avrupa gemisinin, yakındaki bir balıkçı köyünde karaya oturmuş halde bulunduğu dizide, geminin İngiliz pilotu John Blackthorne, Toranaga’nın güç dengelerini değiştirmesine yardımcı olabilecek ve Blackthorne’un düşmanları olan Cizvit rahipleri ile Portekizli tüccarların güçlü nüfuzunu yerle bir edebilecek sırlar taşımaktadır.