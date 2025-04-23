Teşkilat oyuncusu Leyla Okay hayatını kaybetti
Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Leyla Okay 62 yaşında yaşamını yitirdi.
Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat dizilerinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini yer aldığı tiyatro açıkladı.
Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.