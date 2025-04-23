Teşkilat oyuncusu Leyla Okay neden öldü, hastalığı neydi? Leyla Okay kaç yaşındaydı, kimdir?

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat dizilerinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini yer aldığı tiyatro açıkladı.

Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

LEYLA OKAY NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Leyla Okay'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

LEYLA OKAY HASTALIĞI NEYDİ?

Sanatçı Leyla Okay'ın bir hastalığının olup olmadığı bilinmiyor. Okay 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçirmişti.

LEYLA OKAY KAÇ YAŞINDAYDI?

Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

LEYLA OKAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Teşkilat

Anne

Rumuz Cavidan

Yamak Ahmet

Ömre Bedel

Gözyasi Çetesi

Bizim Evin Halleri

Ferhunde Hanim ve Kizlari

Dostlarimiz

LEYLA OKAY KİMDİR?

Oyuncu/Yönetmen. Dizi film oyuncusu. 1963, Ankara doğumlu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabaları ile tiyatroya başladı. İlk oyununu Bozuk Para Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile beraber Kaktüs Kabare'de uzun seneler birçok çocuk oyununda ve çok beğenilen, uzun seneler turnelerle süren Ölelim mi Gülelim mi? adlı oyunda rol aldı.

Aynı ekiple TRT'de birçok projede rol aldı... Bunlardan en önemlisi Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Yakıştır isimli çok beğenilen ve Mahşer-i Cümbüş'ten çok önce 90'ların başı doğaçlama tiyatroyu uygulayan programda yer aldı.

1989 yılında Kaktüs Kabare'den ayrılarak ilk kamera önü oyunculuk deneyiminde Dostlarımız dizisinde rol aldı. Sonraki yıllarda Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yamak Ahmet, Yalancı Bahar, Anne, Teşkilat gibi çeşitli dizilerde rol oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. 2013 yılında başına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçirmiş, öldüğü yolunda haberler çıkmış, daha sonra sağlığına kavuştuğu anlaşılınca sanat çevreleri derin bir oh çekmişti.