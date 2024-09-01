Ünlü sanatçı Ahu Tuğba evinde ölü bulundu

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

"Polise kızı Anjelik haber vermiş"

Gazeteci Hakan Solaker yaaptığı açıklamada, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğunu, polise de kendisinin haber verdiğini söyledi.

"Evinde ölü bulundu"

Solaker, açıklamasında "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş." dedi.

Sanatçı Nuri Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

Cenazesi İstanbul'a getirilecek

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

Kaza sonrası kaburgaları kırılmış, ameliyat sonrası yoğun bakımda kalmıştı

Bir süredir KOAH tedeavisi gördüğü bilinen Ahu Tuğba, nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan oyuncu 8 saaten fazla süren bir ameliyat geçirmiş, 3 hafta yoğun bakımda kalmış ve mayıs ayında taburcu olmuştu.

"Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" demişti

"Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" diyen Ahu Tuğba, haziran ayında bir kez daha hastaneye kaldırılmış, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba, ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı. 80'li yıllarda Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

5 kez nikah masasına oturan Ahu Tuğba, ilk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yaptı. Tuğba'nın 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu var.