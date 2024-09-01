Kayıp Narin Güran olayı: Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu.

Komandolar Narin için araziye indi

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Elbise ve bez parçaları bulundu

Komandolar, arazi ve mısır tarlalarında yürüttükleri çalışmalarda buldukları elbise ve kumaş parçalarını delil olarak toplayarak, inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

Çalışmalar tarlaların olduğu bölgeye yoğunlaştırıldı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ederken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen ekipler, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Amca gözaltında

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu ve amca Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

DNA örneği eşleşti

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

Telefondaki yazışmaları silmiş

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

"Yeni gözaltılar olabilir"

Halk TV muhabiri Ferit Demir soruşturmayla ilgili "Yeni gözaltılar olabilir. Savcılığın gözaltı süresini uzatması bekleniyor. Bugün yeni gelişmeler olabilir" dedi.

"Amcasının hızla buraya gelmesi, telefonun kapalı olması kilit nokta bu soruşturmada"

"Amcanın gözaltında verdiği bazı bilgiler soruşturma gizliliği nedeniyle söylenmiyor" diyen Demir "Tavşantepe'ye giden yol, amcasının hızla buraya gelmesi, telefonun kapalı olması kilit nokta bu soruşturmada. Ön koltukta daha sonra DNA izleri bulunduktan sonra da muhtar ve abi gözaltına alınıyor zaten. Kuran kursu ile ilgili bir sıkıntı görülmüyor soruşturmada. Kurstan çıktıktan sonra bu olaylar meydana geliyor çünkü." diye konuştu.

"Batman'a gitmediği ortaya çıktı"

Gözaltına alınan amca ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G. ile ilgili Demir "Biz yayındayken görüşmek istediğimizde bize çıkıştı ve Batman'a gittiğini söyledi. Ancak daha sonra Batman'a gitmediği ortaya çıktı. Kuran kursu ile ilgili yapılan sorgularda bir terslik görülmedi. Eve geldikten sonra kayboluyor Narin." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tüm medyanın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin alınan yayın yasağına uygun hareket etmeye çağırdı. Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığını hatırlattı.

"En ağır yaptırımlar uygulanacak"

Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmelerin olduğunu belirten Şahin, "Birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Şahin, aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Son görüntüsü ortaya çıktı

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.