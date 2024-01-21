Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu trafik kazası geçirdi

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönüşte Balıkesir otobanında kaza geçirdi. Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür… Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Metin Zakoğlu kimdir?

Metin Zakoğlu, 30 Temmuz 1971 tarihinde İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya geldi. Sanatsever bir ailede büyüyen Zakoğlu'nun babası, Radyo Sanatçısı Kadir Kubilay Zakoğlu, annesi ise ev hanımı Sevim Zakoğlu'dur. Altı kardeşin en küçüğü olarak genç yaşta sanatla tanıştı.

Metin Zakoğlu'nun kariyeri

1994 yılında Şehir Tiyatroları sınavını kazanarak, 2001 yılına kadar bu önemli tiyatroda görev alan Zakoğlu, aynı zamanda yazı yeteneğiyle de dikkat çeker. Oyunlarının birçoğunu kendi yazıp yöneterek sanat dünyasına damgasını vurur.

Metin Zakoğlu'nun 2010 yılında yazdığı "Herkes Mi Aldatır?" adlı oyunu sinemaya uyarlanarak, Zakoğlu'na En İyi Erkek Oyuncu adaylığı getirdi. "Kurşun Yarası", "Vay Anam Vay", "Hayal ve Gerçek", "Kısmet", "Türk Malı", "Uzaktan Kumanda", "Canım Benim" gibi televizyon projelerinde ve "Şu Gönlümdeki Köşk Olmasa", "Pak Panter", "Vay Başıma Gelenler 2.5", "Saftirikler" gibi sinema projelerinde de başarılı performanslar sergiledi.

Metin Zakoğlu'nun güncel çalışmaları

Şu anda "Evde Tiyatro" ve "Cafe Theatre" projelerine devam eden Metin Zakoğlu, sanatseverlere tiyatro deneyimini evlerine taşıyor. Ayrıca, "Bana Bir Yalan Söyle" adlı kitabıyla da edebiyat dünyasında yer bulan Zakoğlu, sanatın farklı alanlarına olan ilgisini sürdürüyor.

Metin Zakoğlu hem tiyatro sahnelerindeki performanslarıyla hem de sinema dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir sanatçı olarak tanınıyor.