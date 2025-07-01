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XII. Tarih Yazımı Çalıştayı

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “XII. Tarih yazımı Çalıştayı”, “Tartışmalı Alanların Tarih Yazımı: Ne? Nasıl?” temasıyla gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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XII. Tarih Yazımı Çalıştayı
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Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği’nin de paydaş olarak yer aldığı çalıştaya Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Dernek  Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yazıcı, Prof. Dr. Ahmet Şimşek, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Çalıştay oturumları, Üniversite Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleşti. ve Türk Tarih Kurumu’nun Üniversite kütüphanesinde oluşturduğu “Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı” açılışı ile başladı. Açılış programının ardından, “Tarihçilikte Çok Perspektiflilik: Neden, Nasıl?” başlıklı açılış konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye’de kent tarihi ve planlama tarihi üzerine önemli çalışmalara imza atmış olan Prof. Dr. İlhan Tekeli, tarih yazımında çoklu bakış açılarının önemini teorik ve pratik örneklerle ele aldı. Oturumlarda 35 farklı üniversite ve kurumdan gelen yaklaşık 60 akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı bir araya gelerek alanlarındaki tartışmalı konuları bilimsel perspektiften değerlendirdi.

 

 

 

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