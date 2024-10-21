1970'ten bu yana 8 büyük borsa çöküşü yaşayan ABD ekonomisinde resesyon endişesi sürüyor

S&P 500, 2022'deki dip seviyelerinden yüzde 60'tan fazla yükseldi. Bu yükselişte özellikle birkaç büyük teknoloji hissesi etkili oldu.

Bu toparlanmaya rağmen, yatırımcılar ve diğer birçok piyasa katılımcısı, 2024'te ABD ekonomisinde potansiyel bir resesyon konusunda endişeli. 1970'ten bu yana, ABD resesyonları S&P 500'de ortalama yüzde 36'lık bir zirveden dibe düşüşle birlikte geldi. Eğer bu düşüş bugün gerçekleşirse, S&P 500, 2022 dip seviyelerini işaret eden ekim ayındaki düşük seviyelere yakın bir seviyeye gerilemiş olacak. Ancak her resesyonun farklı ekonomik nedenleri var ve borsa üzerindeki etkileri değişiklik gösteriyor.

1980'lerdeki resesyonlar, 2000'lerdeki resesyonlara kıyasla S&P 500'de çok daha küçük düşüşlere sahne olmuştu.

Visial Capital'in Goldman Sachs'ın verilerinden derlediği bilgilere göre, 1970'ten bu yana her ABD resesyonu S&P 500'de zirveden dibe düşüşü tetikledi. Yaklaşık 54 yılda bu sekiz kez yaşandı.

ABD borsa piyasasında en büyük düşüş, S&P 500'ün değerinin yarısından fazlasını kaybettiği küresel finansal kriz sırasında gerçekleşti. Bu dönemde Citigroup ve AIG'nin hisse fiyatları, altıncı notlu kredilere maruz kalmaları nedeniyle yüzde 90'dan fazla düştü.

Çöküşten önceki yıllarda, 1999 yılında ortaya çıkan altıncı notlu ipotek piyasası hızla büyüdü ve ABD konut piyasası aşırı borçlanmaya girdi.

2008 yılına gelindiğinde ise düşük kredi puanına sahip borçlular kredilerini ödemekte zorluk yaşamaya başladı ve o yıl 3,1 milyon icra durumu yaşandı.

Dot-com balonunun patlaması, S&P 500'ün zirvesinden yüzde 49 düştüğü ikinci en büyük piyasa çöküşünü işaret etti.

Fed, 1999 ile 2000 yılları arasında faiz oranlarını artırmaya başladığında, aşırı değerli internet hisseleri en çok etkilenenler arasında yer aldı. O dönemde Amazon, Yahoo ve Qualcomm gibi şirketlerin hisse fiyatları yüzde 80'den fazla düştü. Birçok dot-com şirketi başarısız olurken, Amazon gibi bazı şirketler sonraki on yıllarda önemli bir büyüme kaydetti.

1980 ve 1981-1982 yıllarındaki resesyonlar sırasında, Fed Başkanı Paul Volcker, artan enflasyonla mücadele etmek için agresif para politikaları uyguladı ve federal fon oranını 1981'de yüzde 19'un üzerinde bir zirveye çıkardı.

Bu sıkılaştırma ekonomik daralmaları ve piyasa dalgalanmasını artırmasına rağmen, bu iki resesyondaki borsa düşüşleri daha düşük seviyelerde gerçekleşti. 1980'ler, S&P 500 için en iyi performans gösteren on yıllardan biri haline geldi ve bu dönemde piyasa toplamda yüzde 232 oranında arttı.

2024 yılında ekonomi, Sahm Kuralı'nın devreye girmesiyle birlikte yaklaşan bir resesyonla karşı karşıya.

Sahm Kuralı, Amerikalı ekonomist Claudia Sahm tarafından geliştirilen bir ekonomik gösterge. Bu kural, işsizlik oranındaki artışların resesyon dönemlerinde ekonomik durumu değerlendirmek için kullanılmasını öneriyor. Özellikle, işsizlik oranı yüzde 0,5 veya daha fazla artarsa, bu durum resesyonun habercisi olarak kabul edilir.