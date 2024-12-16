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2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor

Japonya'nın en büyük finans şirketi Nomura'ya göre, 2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor.

Haber Merkezi
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2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor
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Nomura ekonomistlerinin kaleme aldığı bir nota göre, 2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor. Ekonomistlere göre bölge, büyük ölçüde Trump 2.0'ın etkisiyle ikinci çeyrekten itibaren “daha dalgalı denizlere” açılacak gibi görünüyor.

Yapay zekaya yönelik güçlü talebin ve ihracatta ön yüklemenin ilk çeyrekte bir miktar büyüme desteği sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte zayıflayan ithalat talebi, yavaşlayan yarı iletken satış büyümesi ve daha yumuşak iç talep nedeniyle 2. çeyrekten itibaren daha keskin bir ardışık yavaşlama ortaya çıkabilir. Bu arada ekonomistler, Çin ihracatının yeniden yönlendirilmesinden kaynaklanan dezenflasyonist itkinin etkisiyle Asya'da dezenflasyonun devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

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