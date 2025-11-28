AB, Akdeniz ülkeleriyle ilişkisine "reset" atmak istiyor

Kallas ve AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, AB'nin yeni Akdeniz Paktı'nı Barselona'da düzenlenen Bakanlar Toplantısında tanıttı.

Kallas, AB'nin Akdeniz'e atfettiği önemin Ukrayna'daki savaşın yol açtığı tehdit ortamında daha da arttığını belirterek, "Akdeniz, göreve geldiğim günden beri Suriye'de rejimin devrilmesinden Gazze'deki savaşa kadar dış politika gündeminin en önemli konularından biri oldu." dedi.

Ortak refah ve güvenliğe daha güçlü ortaklıklar ve çok daha fazla işbirliğiyle ulaşabileceğini vurgulayan Kallas, "Bunu da ancak eşitler olarak birlikte çalışarak başarabileceğimize inanıyorum. Başka bir deyişle, ilişkilerimize 'reset' atmamız gerekiyor. Akdeniz için yeni Pakt, bu 'reset'in bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, bu sürecin başında eğitim ve kültürün geldiğine işaret ederek, "Yeni bir Akdeniz Üniversitesi'nden yapay zeka fabrikaları inşa etmeye 100'den fazla yeni fikir mevcut." ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca bakanların gündeminin önemli bir kısmını Gazze'nin istikrarının oluşturacağını belirtti.

"Somut" projeler

Suica da "Vatandaşlarımız ve ekonomilerimiz için somut sonuçlar elde etmek adına çok sayıda somut girişim ve eylem mevcut. Bizim hedefimiz ise refah ve uzun vadeli istikrar sağlamak." dedi.

Akdeniz Üniversitesi'ni kurma hedefine vurgu yapan Suica, "Erasmus Plus'ı, yükseköğrenim öğrencileri, araştırmacılar ve akademik personel için hareketlilik fırsatları sunarak genişletmek istiyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki, bu beyin dolaşımıyla ilgili, beyin göçüyle değil." diye konuştu.

Bir "Gençlik Parlamentosu" da kuracaklarını bildiren Suica, "İşgücü hareketliliğini ve becerileri teşvik etmek, gençlerin ve genç seslerin duyulmasını sağlamak için yetenek ortaklıklarını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Suica, diğer projeleri şöyle anlattı:

"Ekonomilerimizin ortak çıkarlarımızın olduğu tüm alanlardaki potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle, teknoloji iş yazılımları aracılığıyla yenilikçi girişimcilere finansman, mentorluk ve hukuki destek sağlayan ekosistem niteliğinde bir 'startup' formatını kuracağız. Akdeniz ötesi yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji girişimi T Med'i hayata geçireceğiz. Akdeniz'de güneş, rüzgar ve yeşil hidrojen potansiyeli olduğunu biliyorsunuz."

Düzensiz göçle mücadelenin de Pakt'ın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Suica, bunun yanı sıra terörle mücadeleye de önem atfedileceğini, radikalleşmenin önlenmesi için çalışılacağını, organize suçla mücadele için de operasyonel işbirliğini artıracaklarını kaydetti.

Suica, "Bu Pakt, Akdeniz için daha önceki gündemden farklı. Bunları hayata geçirmemiz lazım, uygulanabilir hale getirmemiz lazım." dedi.