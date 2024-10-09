ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara ulaştı

Federal hükümet 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılında 6,8 trilyon dolar harcadı. Bu rakam bir önceki mali yıla göre yaklaşık yüzde 10 daha fazla. Ülke borcuna ilişkin net faiz ödemeleri, faiz oranlarının önemli ölçüde yükselmesi nedeniyle yüzde 34 artışla 950 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik ve Medicare harcamaları, daha fazla Amerikalının bu programlara hak kazanması ve ortalama yardım ödemeleri ile hizmetler için ödeme oranlarının artması nedeniyle sırasıyla 1,4 trilyon dolar ve yaklaşık 870 milyar dolara yükseldi.

Daha yüksek harcamaların etkisi, vergi gelirlerinin yüzde 11'lik güçlü bir artışla 4,9 trilyon dolara yükselmesi nedeniyle bir miktar hafifledi. Bu artış, bireysel gelir vergilerindeki 249 milyar dolar ya da yüzde 11'lik artış ve kurumlar vergisindeki 109 milyar dolar ya da yüzde 26'lık sıçramadan kaynaklandı.