ABD-Çin ticaret savaşı resmen başladı

ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara %10 ek gümrük vergisi bugün yürürlüğe girerek dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeni bir ticaret savaşını başlattı.

Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifeleri için aldığı erteleme kararını Çin için uygulamaya koymadı ve yeni vergiler bugün TSİ 08:01'de yürürlüğe girecek.

Bir Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile hafta sonuna kadar görüşmeyeceğini söyledi.

2018'deki ilk döneminde Trump, ABD'nin devasa ticaret fazlası nedeniyle Çin ile iki yıl süren acımasız bir ticaret savaşı başlatmış, yüz milyarlarca dolar değerindeki mala uygulanan kısasa kısas gümrük vergileri küresel tedarik zincirlerini altüst etmiş ve dünya ekonomisine zarar vermişti.

Bu ticaret savaşını sona erdirmek için Çin 2020 yılında ABD mallarına yılda 200 milyar dolar daha fazla harcama yapmayı kabul etti ancak plan COVID salgını nedeniyle raydan çıktı ve geçen ay açıklanan Çin gümrük verilerine göre yıllık ticaret açığı 361 milyar dolara çıktı.

Oxford Economics, Çin'in ekonomik büyüme tahminini düşürürken yayınladığı bir notta, "Ticaret savaşı henüz erken aşamalarda, bu nedenle daha fazla gümrük vergisi olasılığı yüksek" dedi.

ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misillemeler geldi

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisini bugün uygulamaya koymasının ardından Çin'den ilk misillemeler geldi.

Çin bazı Amerikan mallarına gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal erdilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre ABD mallarına yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı da, tungsten, tellür, rutenyum, molibden ve ruthetium ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.