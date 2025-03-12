ABD enflasyonu sürpriz yaptı

ABD'de şubat ayında tüketici enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerden daha düşük geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3 olan tüketici enflasyonunun yüzde 2,9'a ineceği yönündeydi.

Aylık bazda da tüketici fiyatları analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu, artış yüzde 0,2 seviyesinde oldu.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 olarak açıklandı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 0,2 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Para piyasalarında ABD TÜFE verisi sonrası, Fed'den bu yıl en az 2 faiz indirimi beklentileri arttı.

S&P 500 vadelileri ABD TÜFE verisi sonrası, yüzde 1,7 yükseldi.

Dolar endeksi, ABD TÜFE verileri sonrası bir miktar düştü, son olarak 103,4 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD'de 2 yıllık tahvil getirisi de veri sonrası gerilerken, son olarak yüzde 3,95 seviyesinde işlem gördü. ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,28 seviyesine geriledi.

Ons altın fiyatları da ABD TÜFE verisinin ardından 2914 dolardan 2923 dolara kadar çıktı. Sonrasında ise yatay bir bantta hareket etti.