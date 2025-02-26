ABD Hazine Bakanı, harcamaları ve düzenlemeleri azaltma sözü verdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ekonomisinin ekonomik ölçümlerin gösterdiğinden daha kırılgan olduğunu savundu ve hükümet harcamalarını ve düzenlemeleri azaltarak ekonomiyi “yeniden özelleştirme” sözü verdi.

Bessent, Hazine'nin mevcut borç ihraç planlarının, yönetim ABD ekonomisinin “temel sorunlarını çözmek” için çalışırken Hazine'yi önümüzdeki birkaç çeyrekte beklenen borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için “iyi bir konumda” bıraktığını söyledi.

Bessent, Trump'ın planladığı gümrük tarifelerinin bu çabanın önemli bir parçası olduğunu ve üç ana hedefi bulunduğunu söyledi.

Bessent, “İlk olarak, gümrük tarifeleri ABD'nin endüstriyel kapasitesini arttırabilir, ABD'de istihdam yaratabilir ve koruyabilir ve ulusal güvenliğimizi geliştirebilir. İkincisi, tarifeler önemli bir devlet geliri kaynağı olabilir ve bu da Amerikalı ailelere ve şirketlere fayda sağlayan yatırımların finanse edilmesine yardımcı olabilir” dedi.

Ayrıca diğer ekonomilerdeki iç dengesizlikleri düzeltmek ve yönetmek ve Çin gibi diğer ülkelerden gelen aşırı üretim ve arzı caydırmak için bir araç olarak gösterdi. Çin'in kendi iç ekonomik sorunlarıyla mücadele ederken büyük Batı ekonomilerine deflasyon ihraç etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. “Çin'in gerçekten daha fazla tüketime ihtiyacı var” dedi.

Bessent, karşılıklı tarife oranlarına karar verirken, Hazine de dahil olmak üzere Trump yönetiminin diğer ülkelerin tarife oranları, tarife dışı engeller ve para birimi uygulamaları da dahil olmak üzere çok çeşitli faktörleri inceleyeceğini söyledi.

ABD ile serbest ticaret anlaşması olan Avustralya'nın bu konuda ne durumda olduğu sorusuna Bessent, “şu ana kadar çok iyi, ama ben USTR değilim” dedi. Census Bureau verilerine göre, ABD 2024 yılında Avustralya ile 17,9 milyar dolarlık mal ticareti fazlası verdi.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers ile yaptığı görüşmede Avustralya'nın Trump'ın yeniden yürürlüğe koyduğu yüzde 25'lik küresel çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulma talebini ele aldığını söyledi. Ancak bunun Ticaret Bakanlığı ve USTR'nin karar vereceği bir konu olduğunu da sözlerine ekledi.