ABD Hazine kâğıdı getirileri düştü

Pepperstone'dan Michael Brown, Hazine tahvillerinin pazartesi günü değer kazandığını görmenin “rahatlatıcı bir şey” olduğunu söyledi. Brown, bunun muhtemelen geçen haftaki gerçek para satışının bir sonucu olduğunu ifade etti.

"Hem 10 yıllık hem de 30 yıllık Hazine getirileri pazartesi günü düştü ve her ikisi de şu anda geçen hafta görülen ‘panik’ seviyelerinden oldukça uzakta işlem görüyor" diyen Brown, "Yine de Hazine tahvilleri, özellikle politika tutarsızlığının yakın zamanda azalacağına dair bir işaret olmaması ve belirsizlik seviyelerinin aşırı derecede yüksek kalması nedeniyle nispeten sallantılı bir zeminde görünüyor" ifadelerini kullandı.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,341'e; 30 yıllık tahvilin getirisi ise 3 baz puan düşüşle yüzde 4,769'a geriledi.

“Pozitif görüşü sürdürmek zor”

ING faiz stratejistleri, geçen haftaki piyasa tepkisinin ardından ABD Hazine tahvillerine ilişkin taktiksel veya kısa vadeli bir yükseliş görüşünü sürdürmenin zor olduğunu söylediler.

“Bu nedenle taktiksel pozisyonumuzu, 10 yıllık ABD Hazine getirisinin hala daha yükselebileceği yönündeki yapısal görüşümüzle uyumlu hale getiriyoruz” ifadelerini kullanan stratejistler, ABD Hazine tahvillerinin güvenli liman statüsüne meydan okunduğunu ve burada teknik faktörlerin rol oynayabileceğini vurguladılar.

Bu faktörler arasında daha geniş çaplı bir kaldıraç azaltma yer alıyor, ancak bu durum ABD tahvillerinin sıkıntılı bir dönemde satıldığı ve hisse senetlerindeki eş zamanlı satışlara karşı bir koruma görevi görmediği gerçeğini değiştirmiyor.