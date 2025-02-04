ABD Hazine kâğıdı getirileri hafifçe yükseldi
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, gümrük vergilerindeki erteleme ile sınırlı bir yükseliş gösterdi.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, Başkan Trump'ın Meksika ve Kanada liderleriyle gümrük vergilerinin bir ay ertelenmesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından hafifçe yükseldi.
Commerzbank Research'ten Christoph Rieger, Trump'ın ruletinin yeni keşfedilen riskten kaçış/riske giriş modellerini doğruladığını söyledi.
10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 2,5 baz puan artışla yüzde 4,569'a yükselirken, 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,266'da yatay seyrediyor.