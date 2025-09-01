ABD, mahkemenin gümrük vergileri kararına rağmen ticaret müzakerelerini sürdürüyor

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, mahkemenin Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin yasa dışı olduğu yönündeki kararına rağmen ticaret müzakerelerini devam ettiğini bildirdi.

Trump ülkelere gümrük vergileri ile baskı yapıyor

Mahkeme kararı, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle başlayan ikinci görev süresinde izlediği dış politikanın ana unsurlarından biri haline gelen gümrük vergisi artışlarını tehlikeye attı. Trump, ticaret müzakeresi yaptığı ülkeler üzerindeki baskıyı artırmak için gümrük vergilerini kullanıyor.

Greer: Ticaret ortaklarımızla müzakereler sürüyor

Dün katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Greer, "Ticaret ortaklarımız müzakerelerde bizimle oldukça yakından çalışmaya devam ediyorlar. İnsanlar, mahkemenin bu süreçte ne söylediğinden bağımsız olarak anlaşmaya varmaya çalışıyorlar" dedi.

Greer, ABD'nin hangi ülkelerle görüşmeleri sürdürdüğünü açıklamasa da Cumartesi günü bir ticaret bakanı ile konuştuğunu söyledi.

Mahkeme vergiler konusunda kararını vermişti

ABD temyiz mahkemesi, Kongre'in başkanlık makamına verdiği olağanüstü durumlara müdahale etme yetkisine rağmen, yetkinin kapsamına "gümrük vergileri, harçlar ya da benzer vergiler uygulama ya da vergi alma yetkisinin açıkça dahil edilmediği" yönünde karar verdi.

Mahkemenin Cuma günü verdiği bu karar, Trump'ın Nisan'da uygulamaya koyduğu mütekabiliyet esaslı gümrük vergileri ile Şubat'ta Çin, Kanada ve Meksika'ya getirdiği gümrük vergilerinin hukuki zeminini ilgilendiriyor. Trump'ın diğer yetkileri kapsamında uygulanan gümrük vergileri karardan etkilenmeyecek.

Mahkeme başkanlık makamının temyiz başvurusunda bulunması için vergilerin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalabileceğini açıkladı.

Trump, mahkemeye tepki göstermişti

Trump, Cuma günü mahkeme kararına sert tepki gösterdi ve kararı en üst mahkeme olan anayasa mahkemesine taşıyacağını söyledi.