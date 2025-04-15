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ABD, Meksika domatesine yüzde 21 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Meksika’dan ithal edilen domateslerin haksız fiyatlandırma ile satıldığını gerekçe göstererek, bu ürünlerin çoğuna yüzde 20’den fazla gümrük vergisi uygulamaya başlayacak.

Haber Merkezi
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ABD, Meksika domatesine yüzde 21 gümrük vergisi uygulayacak
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut ticaret anlaşmasının Amerikan üreticilerini yeterince koruyamadığı gerekçe gösterilerek 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere, Meksika’dan gelen domates sevkiyatlarının büyük kısmına yüzde 20.91 oranında anti-damping vergisi getirilecek.

Meksika, domates, taze meyveler ve sebzeler gibi ürünlerle ABD’nin en büyük tarım ürünü tedarikçisi konumunda. Son yıllarda ABD'ye, tarım alanındaki küresel gücüne rağmen, ithal gıda ürünlerinde artış dikkat çekiyor. Tarım Bakanlığı’na göre, avokado, kahve ve şeker gibi ürünlerin ithalatındaki artış, ABD’nin tarım ticaret açığını bu yıl 49 milyar dolarlık rekor seviyeye taşıyacak.

Anti-damping vergileri, ithal edilen ürünlerin ABD pazarına “haksız ve düşük fiyatla” sunulduğu tespit edildiğinde uygulanan özel vergilerdir. Bu yönüyle, Trump’ın ticaret savaşı kapsamında uyguladığı genel tarifelerden farklılık gösterir.

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