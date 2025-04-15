ABD, Meksika domatesine yüzde 21 gümrük vergisi uygulayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut ticaret anlaşmasının Amerikan üreticilerini yeterince koruyamadığı gerekçe gösterilerek 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere, Meksika’dan gelen domates sevkiyatlarının büyük kısmına yüzde 20.91 oranında anti-damping vergisi getirilecek.

Meksika, domates, taze meyveler ve sebzeler gibi ürünlerle ABD’nin en büyük tarım ürünü tedarikçisi konumunda. Son yıllarda ABD'ye, tarım alanındaki küresel gücüne rağmen, ithal gıda ürünlerinde artış dikkat çekiyor. Tarım Bakanlığı’na göre, avokado, kahve ve şeker gibi ürünlerin ithalatındaki artış, ABD’nin tarım ticaret açığını bu yıl 49 milyar dolarlık rekor seviyeye taşıyacak.

Anti-damping vergileri, ithal edilen ürünlerin ABD pazarına “haksız ve düşük fiyatla” sunulduğu tespit edildiğinde uygulanan özel vergilerdir. Bu yönüyle, Trump’ın ticaret savaşı kapsamında uyguladığı genel tarifelerden farklılık gösterir.