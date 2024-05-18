ABD sondaj kule sayısında sınırlı artış

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 17 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet artışla 604 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 116 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 496, doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 seviyesinde kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 584'ü karada, 20'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı değişmezken, açık sularda 1 adet arttı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 114 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet artışla 57, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 57 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 19 adet seviyesine çıkarken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet düşüşle 718 oldu.