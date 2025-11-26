  1. Ekonomim
ABD'de bankalar için kaldıraç gereksinimleri hafifletildi

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu kaldıraç oranlarında yeni kuralları onayladı. Diğer banka düzenleyicilerinden de benzer şekilde onay bekleniyor.

ABD'de bankalar için kaldıraç gereksinimleri hafifletildi
ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), "geliştirilmiş ek kaldıraç oranı" için yeni nihai kuralları onayladı. Diğer banka düzenleyicilerinin de haziran ayında ilk kez önerilen yeni kuralları benzer şekilde onaylaması bekleniyor.

FDIC verilerine göre, yeni kuralların büyük küresel bankalar için toplam sermayeyi 13 milyar dolar veya yüzde 2'den az azaltacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, üst düzey holding şirketleri diğer sermaye gereksinimleriyle kısıtlanmış durumda olduğundan, bankaların gevşetilmiş kural kapsamında hissedarlara daha fazla ödeme yapamayacağını belirtti.

Bankaların yeni standarda 1 Nisan'a kadar uymaları gerekiyor, ancak kuralı 2026 başından itibaren gönüllü olarak benimsemelerine izin veriliyor.

