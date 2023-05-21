ABD'de borç limiti mesaisi sürüyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile borç limiti konusunda verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, yarın tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

McCarthy, yaptığı açıklamada, Biden ile olası çözümleri içeren verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Biden'la borç limitini görüşmek üzere yarın tekrar bir araya geleceğini kaydeden McCarthy, Biden'a harcamaların kısılması gerektiğini söylediğini aktardı.

McCarthy, henüz bir anlaşmaya varılmadığına ve zamanın çok önemli olduğuna işaret ederek, müzakerecilerin görüşmelerinin de bugün geç saatlerde devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves ise borç limiti tartışmalarının temelinde harcamaların olduğuna değinerek, her iki tarafın da kırmızı çizgilerini ve pozisyonlarını anlamada ilerleme kaydedildiğini anlattı.

Graves, herhangi bir borç limiti anlaşmasında çok yıllık bir harcama sınırına ihtiyaç duyduklarından bahsetti.

Bir Beyaz Saray yetkilisinden yapılan açıklamada da Biden ve McCarthy'nin görevlendirdiği personellerin kalan konuları görüşmek üzere bu akşam yerel saatle 18.00'de yeniden toplanacakları bildirildi.