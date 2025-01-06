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ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde düştü

ABD'de fabrika siparişleri, Kasım 2024'te yüzde 0,4 azalarak 586,1 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3'lük bir düşüştü.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde düştü
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ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalışla 586,1 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri, Ekim 2024'te yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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