ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde
ABD'de fabrika siparişleri, şubatta yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.
Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artacağı tahmin ediliyordu. Fabrika siparişleri, ocak ayında ise yüzde 3,8 azalmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.