ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya

ABD'de Demokratların liderliğindeki Senato ile Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi arasında çekişme sürüyor ve bir uzlaşma olmaz ise federal hükümet pazar gününden itibaren kapanmaya başlayacak.

ABD Senatosu hükümetin on yıl içinde dördüncü kez kısmi olarak kapanmasını önlemeyi amaçlayan ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler tarafından desteklenen bir geçici finansman tasarısıyla ilerlerken, Temsilciler Meclisi, yasalaşma şansı olmayan partizan Cumhuriyetçi harcama tasarılarını oylamaya başladı.

Temsilciler Meclisi, hükümetin bazı bölümlerini finanse eden dört yasa tasarısından üçünü kabul etti, ancak partizan tasarılar Senato Demokratlarının güçlü muhalefetini aşıp yasalaşabilseler bile tek başlarına kapanmayı önleyemeyecekler.

Senato ise federal harcamaları 17 Kasım'a kadar uzatacak ve yerel afet müdahale fonu ve Rusya'ya karşı kendini savunması için Ukrayna'ya yardım için her biri yaklaşık 6 milyar dolar yetki verecek olan ve sürekli çözüm veya CR olarak bilinen geçici bir yasa tasarısını tartışmaya açmak için 76-22 oy kullandı.

Senato'nun tasarısı Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçiler tarafından şimdiden reddedildi.

Sertlik yanlısı muhafazakârlardan oluşan küçük bir grubun başını çektiği Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin Mayıs ayında Biden ile müzakere ettiği anlaşmada belirlenen 2024 mali yılı harcama seviyelerini reddetti.

Anlaşma, 2024 mali yılında 1,59 trilyon dolarlık isteğe bağlı harcama içeriyordu. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri 120 milyar dolarlık bir kesintinin yanı sıra ABD'nin Meksika ile olan güney sınırındaki göçmen akışını durduracak daha sert bir mevzuat talep ediyor.

McCarthy, harcamaları kısması ve diğer muhafazakar öncelikleri gerçekleştirmesi için grubunun yoğun baskısıyla karşı karşıya.

McCarthy yaptığı açıklamada, Senato Demokratlarının geçici önlemlerinde sınır sorunlarını ele almayı kabul etmeleri halinde kapanmanın önlenebileceğini öne sürdü. McCarthy, "Bu sabah orada bizim yapmak istediklerimizle daha uyumlu olan bazı Demokrat senatörlerle konuştum. Sınır konusunda bir şeyler yapmak istiyorlar. Mevcut Senato tasarısına, işleri gerçekten çok daha iyi hale getirecek bazı sınır hükümleri koyabilir miyiz diye çalışıyoruz" dedi.

McCarthy'nin elini zorlayan sertlik yanlılarına ev sahipliği yapan Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu, Perşembe günü McCarthy'ye gönderdiği açık mektupta, diğer soruların yanı sıra, kalan yedi ödenek tasarısının geçirilmesi için bir zaman çizelgesi ve en üst düzey ihtiyari harcama rakamının daha da düşürülmesine yönelik bir plan talep etti.

Grubun başkanı Cumhuriyetçi Temsilci Scott Perry tarafından kaleme alınan mektupta, "Hiçbir Kongre Üyesinin bu makul sorulara yanıt vermeden geçici bir finansman önlemini desteklemeyi düşünmesi beklenemez ve beklenmemelidir" denildi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise yaptığı açıklamada "Kongre'nin kapanmayı önlemek için tek bir seçeneği var: partiler üstü olmak. Partiler üstü bir anlayışla, hükümeti sorumlu bir şekilde finanse edebilir ve kapanmanın Amerikan halkı ve ekonomisi için yaratacağı keskin ve gereksiz acıdan kaçınabiliriz" dedi.