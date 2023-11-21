ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

Toplam ikinci el konut satışları Ekim'de Eylül ayına göre %4,1 düşerek mevsimsellikten arındırılmış verilerle yıllık 3,79 milyona geriledi. Yıllık bazda satışlar %14,6 oranında düştü.

NAR Baş Ekonomisti Lawrence Yun, "Potansiyel ev alıcıları, konut envanterinin süregelen eksikliği ve bir neslin en yüksek mortgage oranları nedeniyle zor bir ay daha yaşadı. Ancak, özellikle başlangıç ve orta fiyatlı evlerde, piyasanın üst ucunda fiyat tavizleri olsa bile, çoklu teklifler gerçekleşmeye devam ediyor" dedi.

Ekim ayı sonunda kayıtlı toplam konut stoku Eylül ayına göre %1,8 artışla 1,15 milyon adet olurken, bir yıl öncesine göre %5,7 azaldı.

İkinci el konut satış hızına göre satılmamış konut stoku 3,6 aylık bir arza karşılık gelirken, bu rakam Eylül ayında 3,4 ay, Ekim 2022'de ise 3,3 aydı.

Ekim ayında tüm konut tipleri için medyan ikinci el konut fiyatı Ekim 2022'ye göre %3,4 artışla 391.800 dolar oldu.

Yun, "Alıcılar için koşullar sıkışık kalmaya devam ederken, Ekim ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesi de dahil olmak üzere fiyatlar yıldan yıla artmaya devam ettiği için ev satıcıları iyi iş çıkardı. Aslında, tipik bir ev sahibi son üç yılda 100.000 dolardan fazla konut serveti biriktirdi" diye konuştu.