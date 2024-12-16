ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI aralıkta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 48,3'e indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 49,4 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, kasımda 49,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi.

Bu dönemde 38 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 55,7 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, kasımda 56,1 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,7 puan artarak 56,6'ya çıktı.

Piyasa beklentileri bileşik PMI verisinin 55,1 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde 33 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, kasımda 54,9 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.