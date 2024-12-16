  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı
Takip Et

ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı

ABD'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde imalat sektörü 48,3 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hizmet sektörü 58,5 ve bileşik PMI 56,6 değerleriyle genişlemeye işaret ederek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı
Takip Et

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI aralıkta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 48,3'e indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 49,4 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, kasımda 49,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi.

Bu dönemde 38 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 55,7 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, kasımda 56,1 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,7 puan artarak 56,6'ya çıktı.

Piyasa beklentileri bileşik PMI verisinin 55,1 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde 33 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, kasımda 54,9 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Credit Agricole 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptıCredit Agricole 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptıEkonomi

 

Kanada Maliye Bakanı istifa etti: "Tek dürüst ve uygun yol istifaydı"Kanada Maliye Bakanı istifa etti: "Tek dürüst ve uygun yol istifaydı"Dünya

 

Küresel Ekonomi
IMF: Avrupa'nın sanayi politikasında koordineli yaklaşıma ihtiyacı var
IMF: Avrupa'nın sanayi politikasında koordineli yaklaşıma ihtiyacı var
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında
Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı
Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı
AB, Rusya'ya karşı 15'inci yaptırım paketini kabul etti
AB, Rusya'ya karşı 15'inci yaptırım paketini kabul etti
Avrupa’da veriler ECB’yi faiz indirimine zorluyor
Avrupa’da veriler ECB’yi faiz indirimine zorluyor
İngiltere özel sektör istihdamında 4 yılın en hızlı düşüşü
İngiltere özel sektör istihdamında 4 yılın en hızlı düşüşü